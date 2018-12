Mondiali nuoto 25m, Carraro 4/a 100rana

ROMA, 15 DIC - Niente medaglie per l'Italia, ma quattro primati nazionali, nella penultima giornata dei campionati mondiali di nuoto in vasca corta di Hangzhou (Cina). Dopo i record stabiliti dalla 4x50 mista uomini e da Ilaria Cusinato nei 200misti, le ultime due finali di oggi hanno portato il quarto posto nei 100 rana di Martina Carraro, che aveva preso il bronzo nei 50, e un sesto della 4x200 femminile con Federica Pellegrini, con due primati nazionali ritoccati. La ranista genovese ha fatto segnare il tempo record di 1'04''73, di 12 centesimi più alto rispetto a quello che ha garantito il bronzo all'australiana Hansen. Oro alla giamaicana Atkinson (1'03''51) e argento alla statunitense Meili. Nella staffetta 4x200sl si è imposta la Cina, in 7'34''08, davanti ad Australia e Stati Uniti. Per l'Italia il nuovo record nazionale è di 7'43''18, che migliora il precedente dopo sei anni.