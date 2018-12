Torino: Iago falque recuperato

TORINO, 18 DIC - Walter Mazzarri recupera Iago Falque in vista della sfida di sabato con il Sassuolo. Lo spagnolo, che ha saltato il derby della Mole per un problema muscolare, ha svolto entrambe le sedute d'allenamento con il gruppo. Lo rende noto il sito web del Torino. Solo terapie per Sirigu, uscito al 20' del primo tempo nel derby di sabato per una forte contusione lombo-sacrale.