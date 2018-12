Pancalli: Conquistato pezzo di dignità

ROMA, 19 DIC - "Essere qui a ricevere questo tipo di onorificenza assieme al mondo olimpico, per noi del movimento Paralimpico significa esserci conquistati un pezzo di dignità. Lo dice il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro al merito sportivo in corso alla casa delle armi del Foro Italico. "Oggi questi atleti ricevono un premio per tanti ragazzi che in questo momento stanno in un letto di ospedale - ha aggiunto Pancalli -. Siamo consapevoli che abbiamo una grande responsabilità pubblica per il Paese, perché dobbiamo dare giornalmente risposte. Oggi i nostri atleti ricevono questo collare anche a nome dei tanti che coltivano una speranza".