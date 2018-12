Rnezi,Salvini tifoso? Gattuso assicurati

ROMA, 19 DIC - "Fossi Gattuso mi prenderei un'assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook, ironizzando sull'uscita dei rossoneri dall'Europa League, "Salvini ha la fissa di uscire dall'Europa...", ha scherzato l'ex Premier. Secondo Renzi, "il ministro dell'Interno dovrebbe chiedere scusa per aver incontrato un capo tifoso del Milan pregiudicato".