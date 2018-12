Juve: amichevole con U23,Bernardeschi ok

TORINO, 19 DIC - Amichevole in famiglia per la Juventus, che alla Continassa ha alternato il lavoro fisico a una partitella a ranghi misti con i giocatori dell'Under 23. In gol Bernardeschi, autore di una doppietta, Kastanos e Kean. In vista della partita casalinga contro la Roma, i bianconeri torneranno ad allenarsi domattina.