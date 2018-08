Aretha Franklin in home hospice Detroit

NEW YORK, 14 AGO - Aretha Franklin è in home hospice a Detroit circondata dalla famiglia e dagli amici più cari. Lo scrivono diversi media americani, alcuni dei quali citano il nipote Tim Franklin. Queen of Soul, 76 anni, sarebbe in fase terminale a causa di un tumore che le avrebbe fatto perdere circa 40 chili. Nonostante la sua vita sia appesa ad un filo, la famiglia spera ancora che Aretha si riprenda. "L'ho vista dieci giorni fa - ha detto il nipote al settimanale People - abbiamo parlato per circa 45 minuti. Mio fratello era lì il giorno dopo e lei era vigile, parlava, rideva e scherzava". La notizia del peggioramento delle sue condizioni di salute era stata data un paio di giorni fa dal giornalista di Showbiz 411, Roger Friedman, notizia poi confermata da Detroit News e da altri media americani. Sempre secondo Showbiz 411, la Franklin avrebbe autorizzato un concerto per i suoi 60 anni di carriera che si dovrebbe tenere a New York il prossimo 14 novembre.