Conte, dubbi su investimenti Frontex

SALISBURGO, 19 SET - "La posizione dell'Italia sul progetto Frontex è che sicuramente può avere un ruolo ma potenziare Frontex fino a diecimila uomini fa anche sorgere problemi circa l'utilità di un tale investimento". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice Ue di Salisburgo. "Preferei che tutti questi investimenti fossero destinati all'Africa", sottolinea Conte che spiega: "C'è anche un problema politico, è chiaro che un simile dispiegamento di uomini pone un tema di sovranità. Tutti i Paesi membri è chiaro che sono gelosi, e l'Italia non è da meno". "Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti. Se l'Europa vuole esprimere una politica in materia di immigrazione vuol dire che mette a punto una strategia, rivede il regolamento di Dublino e quanto prima persegue nuovi meccanismi di gestione collettiva nel segno della solidarietà", ha detto ancora Conte.