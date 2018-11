M5S, no simboli Torino a marcia No Tav

TORINO, 19 NOV - Non ci saranno simboli istituzionali della Città di Torino alla manifestazione No Tav dell'8 dicembre, ma il vicesindaco Guido Montanari sfilerà con la fascia tricolore. Lo ha deciso questa sera la maggioranza 5 Stelle che amministra il capoluogo piemontese, che si ricompatta dopo le polemiche delle scorse ore. Alla riunione era presente anche la sindaca Appendino, che ieri aveva escluso la presenza di simboli ufficiali scatenando il malcontento di alcuni consiglieri comunali pentastellati. "Il M5S - spiega la capogruppo M5S Valentina Sganga - prenderà parte alla manifestazione dell'8 dicembre, come ha sempre fatto, senza bandiere. Saranno presenti consiglieri, assessori e, come di consueto, il vicesindaco Montanari con fascia tricolore, delegato dalla sindaca Appendino. Non saranno invece presenti i simboli della Città di Torino, stemma, gonfalone e bandiera", conclude. Soddisfatta la sindaca Appendino, che parla di "una scelta di buon senso".