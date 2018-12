Brexit: Downing Street, voto entro 21/1

LONDRA, 11 DIC - Il governo May ha in programma di riproporre il voto di ratifica del Parlamento britannico sull'accordo sulla Brexit - previsto oggi, ma rinviato in extremis per evitarne la bocciatura - "prima del 21 gennaio" 2019. Lo ha confermato un portavoce di Downing Street, mentre la premier si prepara a tentare di ottenere qualche "rassicurazione ulteriore" da Bruxelles sul controverso backstop: il meccanismo di garanzia - teorico, ma vincolante - sulla salvaguardia di un confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord.