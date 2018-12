Migranti: Viminale, Sprar proficuo

ROMA, 18 DIC - "Lo Sprar continua ad esistere". Lo afferma il dossier del Viminale. Proprio le modifiche allo Sprar e il rischio di una chiusura sono state tra le principali critiche. Cambierà la denominazione - Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - ma è "confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti" nei progetti. Sono 877 quelli finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone accolte.