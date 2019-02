Vettel "giornate intese, siamo contenti"

ROMA, 20 FEB - "È stato bello salire di nuovo in macchina e macinare altri chilometri. La giornata è stata molto intensa ma siamo contenti perché abbiamo completato il nostro programma, che includeva alcuni nuovi elementi rispetto a lunedì". Sebastian Vettel commenta soddisfatto il terzo giorno di test a Montemelò che hanno confermato lo sprint e l'affidabilità Ferrari in questi primi teste invernali. "Abbiamo provato varie soluzioni, anche concentrandoci sul set up, e non posso che confermare l'impressione positiva che ho avuto il primo giorno - aggiunge il tedesco - Con 303 giri all'attivo, mi sento di dire che siamo soddisfatti di come procede lo sviluppo della vettura".