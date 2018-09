Stampa serba esalta Stella Rossa

BELGRADO, 19 SET - La stampa serba esalta oggi l'impresa della Stella Rossa, che ieri sera a Belgrado e' riuscita a fermare e a imporre lo 0-0 al ben più quotato Napoli di Carlo Ancelotti. 'Punto storico per la Stella Rossa', titola in prima pagina il quotidiano Blic, secondo il quale il punto contro il Napoli "e' grande come il Maracana" dove ieri sera in 53 mila hanno sostenuto la squadra con un tifo infernale. "Gli italiani hanno mostrato grande classe e qualita', ma la squadra di Milojevic ha respinto tutti gli attacchi" , scrive il giornale. Di tenore analogo il titolo in prima dell'autorevole Politika - La Stella Rossa ha resistito a tutti gli attacchi". "I campioni di Serbia per gran parte dell'incontro hanno subito il gioco del Napoli, ma verso la fine ha anche minacciato la porta dei partenopei. L'altro quotidiano Vecernje Novosti parla di 'Spettacolo biancorosso a Belgrado', sottolineando che "benche' il Napoli abbia avuto piu' possesso di palla e si sia dimostrato piu' attivo, non e' riuscito a segnare".