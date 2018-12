Stirpe 'troppo squilibrio risorse in A'

ROMA, 11 DIC - "Quanto detto da De Laurentiis non mi trova assolutamente d'accordo. Il campionato mostra lo squilibrio e la sproporzione della una distribuzione delle risorse. Se le risorse fossero distribuite in maniera più equilibrata, anche il Frosinone potrebbe competere anche per obiettivi più importanti". Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, risponde così, a margine del Premio ‘Andrea Fortunato’ al Coni, al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, secondo il quale in Serie A "è tutto così squilibrato senza investimenti, con squadre già retrocesse".