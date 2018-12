Gravina,senza accordo serie B resta a 22

ROMA, 18 DIC - "Quando non c'è consenso, valgono le regole scritte e quelle attuali sono chiare. Ad oggi il format della Serie B è a 22 squadre e se non interverrà una modifica il prossimo anno resterà tale". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale sull'eventuale modifica del format della serie cadetta. "C'è stato un confronto acceso su posizioni differenti riguardo il format. Il comunicato del commissario straordinario Roberto Fabbricini - ha concluso il n.1 della Federcalcio - stabiliva la composizione a 19 squadre soltanto per il campionato 2018-19".