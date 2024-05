MainStreaming nomina Tassilo Raesig Chief Operating Officer

Adnkronos

MILANO, 26 aprile 2024 /PRNewswire/ — MainStreaming, Intelligent Media Delivery Company, annuncia con orgoglio la nomina di Tassilo Raesig come Chief Operating Officer (COO), a partire da aprile 2024. Con una comprovata esperienza di leadership e visione strategica, Tassilo si unisce a MainStreaming per guidare la crescita aziendale e accelerare l’espansione della sua innovativa tecnologia di video delivery, rivoluzionando il tradizionale mercato delle Content Delivery Network.

Tassilo Raesig porta con sé un’ampia esperienza come fondatore, CEO e CTO presso Joyn, una delle principali piattaforme di streaming nella regione DACH, e ha guidato varie business entity all’interno di Sony, inclusa la strategia digitale e media per Sony Europe, vicepresidente e direttore generale presso Gracenote Ltd., dimostrando tutte le qualità necessarie per assumere la leadership delle operazioni aziendali quotidiane. Prima di entrare in MainStreaming, si è specializzato nella trasformazione digitale e nelle piattaforme multimediali, sviluppando business all’avanguardia e guidando l’innovazione, gestendo nuove applicazioni e servizi. In qualità di COO, Tassilo Raesig sarà responsabile di tutte le operazioni aziendali di MainStreaming e lavorerà con il CEO, Antonio Corrado, per definire e implementare la strategia di espansione aziendale, un piano di crescita del business e migliorare le performance dell’azienda nel settore dello streaming.

Antonio Corrado, CEO di MainStreaming, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Tassilo nel suo ruolo di COO di MainStreaming. Il suo arrivo completa la nostra cultura aziendale volta al raggiungimento degli obiettivi e la nostra missione di offrire tecnologie innovative per regalare ricordi indimenticabili alle persone di tutto il mondo mentre guardano i loro contenuti video preferiti. Il suo approccio orientato ai risultati e la sua esperienza nel garantire una crescita profittevole e trovare soluzioni vantaggiose per tutti, lo rendono la persona giusta per guidare il nostro business a lungo termine. Credo che insieme possiamo rivoluzionare l’industria dello streaming video, destinata a raggiungere 137,70 miliardi di dollari entro il 2027 secondo Statista, e aiutare più persone a beneficiare della nostra tecnologia innovativa, sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze di streaming con tecnologie avanzate.”

“Sono entusiasta di far parte di MainStreaming e di guidare il nostro impegno in questa nuova fase. Sono pronto a consolidare la posizione di MainStreaming come leader nella fornitura di Video Edge Network per rivoluzionare l’ecosistema dello streaming” ha commentato Tassilo Raesig, COO di MainStreaming. “MainStreaming ha già dimostrato di essere l’azienda in più rapida crescita, aiutando broadcaster mondiali, OTT TV e aziende di gaming a trasmettere i loro eventi più attesi dal vivo a milioni di spettatori contemporaneamente. Non vedo l’ora di accelerare lo sviluppo internazionale di MainStreaming, espandere la sua tecnologia smart streaming in nuovi mercati e aiutare a espandere il suo team”

MainStreaming è un provider leader di una soluzione di delivery video end-to-end, che consente ai proprietari di contenuti di garantire un’elevata qualità dell’esperienza ai loro utenti finali, proteggere i loro contenuti e massimizzare il ritorno sull’investimento. A differenza delle CDN tradizionali, la tecnologia di MainStreaming è progettata specificamente per affrontare le problematiche dello streaming. Dando priorità esclusivamente alle esigenze dello streaming video, ottimizza le performance dello streaming, garantisce affidabilità e offre capacità di monitoraggio ai clienti, stabilendo nuovi standard nel video streaming.

Informazioni su MainStreaming:

MainStreaming® è una intelligent media delivery company che permette alle imprese, ai media e alle aziende di gaming di garantire la migliore qualità dell’esperienza ai loro utenti, assicurando scalabilità e pieno controllo sul processo di distribuzione video. La soluzione di MainStreaming potenzia l’efficienza della rete internet, garantendo servizio di qualità superiore e un ritorno sull’investimento tangibile, sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

+39 327 064 3330; Email: press@mainstreaming.tv

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2390972/Tassilo_Raesig_COO_MainStreaming.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2373860/4619057/MainStreaming_SpA_Logo.jpg