Champions:Snai,a Madrid non c'è favorita

ROMA, 19 FEB - Equilibrio assoluto a 24 ore dalla sfida di andata tra Atletico Madrid e Juventus, che si affrontano al Wanda Metropolitano nell'andata degli ottavi di Champions League. Tra colchoneros e bianconeri gli analisti Snai non eleggono una favorita: si punta a 2,80 sia sulla vittoria della squadra di Simeone, sia su quella di Allegri. Il pareggio ha la quota più alta, dato a 2,95. Un dato però cozza con le statistiche ed è il particolare feeling con il gol che Cristiano Ronaldo ha quando affronta l'Atletico Madrid: 22 reti in 31 partite. Un suo gol al Wanda Metropolitano è dato a 3,00. Tra le fila degli spagnoli, invece, il pericolo numero uno è Antoine Griezmann, a 3,50. Nell'altro ottavo che si gioca mercoledì, a Gelsenkirchen un dimesso Schalke 04 (quintultimo in Bundesliga) affronta un City in forma super, che ha vinto 12 delle ultime 13 gare giocate. La quota sulla squadra di Guardiola è in lavagna a 1,28, la più bassa dell'intero turno Champions.