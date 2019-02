Ancelotti: "voglio bel gioco e gol"

NAPOLI, 20 FEB - "Ognuno decide se venire o meno allo stadio, noi noi ci mettiamo impegno e volontà per portare la gente al San Paolo, questo è stato apprezzato da chi è venuto contro il Torino, al di là del pari". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Zurigo, per la quale ci si aspetta ancora un scarsa affluenza di pubblico. "Domani vale la pena di venire - ha detto Ancelotti - perché giochiamo un buon calcio e perché abbiamo voglia di fare qualche gol. Vogliamo passare il turno e giocare una buona partita, il risultato dell'andata ci conforta ma per evitare sorprese serve una partita di alto livello".