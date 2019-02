Spalletti, Icardi è assenza pesante

APPIANO GENTILE (COMO), 20 FEB - "Fino a poco tempo fa, quando non c'era Icardi dicevamo che era un'assenza pesante per noi. Ora che non c'è, che non può giocare, è lo stesso": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna. Poi sui tempi di recupero dell'attaccante argentino: "Va fatto un programma di lavoro in base al risultato degli esami e alla competenza del medico. Bisogna aspettare una riunione, in cui sarà messo a puntino il programma di recupero".