Corri Catania: domenica 12 maggio la 16ª edizione, ecco tutto quello che c’è da sapere

Catania

Cresce l'attesa in vista della tradizionale corsa-camminata aperta a tutti. Quest'anno si "corre" per il Progetto "Officina del Cuore" per Croce Rossa Italiana

Tutti in corsa per Corri Catania! L’entusiasmo è già nell’aria e, a 11 giorni esatti esatte dal via, cresce l’attesa per domenica 12 maggio quando si svolgerà la sedicesima edizione della corsa-camminata aperta a tutti.

Uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini e bambine di ogni età e capacità si sono già assicurati la maglietta bianca simbolo dell’evento: con soli 5 euro si riceve il kit con la t-shirt ufficiale, la borsa e il pettorale numerato per vivere da protagonisti una giornata di primavera che rappresenta una festa per la città e della città.

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE. Cinque km nel “cuore” di Catania, con partenza da piazza Università e arrivo in piazza Duomo, che regalano una domenica speciale dedicata a sport, benessere, divertimento e impegno sociale: correndo, camminando, spingendo un passeggino, andando in carrozzina, l’importante è esserci!

IL PROGETTO SOLIDALE “OFFICINA DEL CUORE” PER CROCE ROSSA. Anche quest’anno si consolida sempre più il legame tra la corsa/camminata e Croce Rossa Italiana. Come in ogni edizione, l’evento promuove un progetto solidale da realizzare sul territorio. Nel 2024 si tratta del progetto “Officina del Cuore”: un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili. Una sinergia vincente, quella con il Comitato di Catania di Croce Rossa Italiana, presieduto da Stefano Principato che già negli scorsi anni si è concretizzata in più donazioni: dall’ambulanza al pullmino per il trasporto dei disabili; dal contributo al nuovo ambulatorio solidale all’auto attrezzata per il servizio domiciliare.

“Corri Catania nel corso degli anni ha più volte rivolto la propria attenzione a Croce Rossa – ha sottolineato il presidente Stefano Principato – e siamo grati per le donazioni ricevute, utilissime per prestare aiuto alla nostra comunità. L’”Officina del Cuore”, progetto del 2024, rappresenterà una risorsa importante per il nostro ambulatorio solidale”.

IL PERCORSO: 5 KM CORRENDO O CAMMINANDO. Indossando la maglietta bianca simbolo dell’evento, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università, dove a partire da giovedì 9 maggio sarà allestito il Corri Catania Village, si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.

CORRI CATANIA VILLAGE DAL 9 AL 12 MAGGIO. Sarà il Corri Catania Village il quartiere generale dell’evento che ospiterà quattro giorni ricchi di iniziative ad eventi che precederanno la corsa-camminata. Da giovedì 9 maggio a domenica 12 maggio in Piazza Università, sport, fitness, musica, animazione, spettacolo e tanto divertimento saranno gli ingredienti del Village nel quale verranno allestiti stand e si svolgeranno attività organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania.

Al Corri Catania Village sarà possibile assistere o partecipare alle tante iniziative che animeranno il villaggio: dalle attività sportive a quelle ludico-ricreative; dallo spettacolo dedicato ai più piccoli alle esibizioni di giovani talenti; dalla musica all’arte e tanto altro ancora. Il Village sarà anche il “cuore” del warm up, il riscaldamento guidato da istruttori di fitness che tradizionalmente la domenica mattina precede la partenza della corsa.

CORRI CATANIA POINT. Intanto nei Corri Catania Point sono sempre disponibili, con un contributo di 5 euro, i kit con maglietta, borsa e pettorale per prendere parte all’evento. Ecco tutti i Corri Catania Point.

Ragazzini generali: Corso Italia 222; Via D’Annunzio 228; Via Umberto 73; c/o Parco Comm. I Portali.

Cavallotto Librerie: corso Sicilia 91; viale Jonio, 32.

Centro Sicilia: c/o Info Point.

Bar Prestipino: c/o CC Etnapolis; c/o Policlinico di Catania; c/o Ospedale San Marco.

Happy giocattoli: viale Sanzio 52; Via Etnea, 139.

Palestre Altair: Via Pantano 38 f; Via Torino 73 (Vulcania); Via F. Riso 11; Via Cifali 31; Via Duca degli Abruzzi 30; Acireale: Via Lazzaretto 25.

Parafarmacie Farmissima: c/o Centro Comm. Katanè (piano 1); c/o Superstore Decò, piazza Tivoli; Largo Pascoli 2 (via D’Annunzio).

Libò libreria per ragazzi: via R. Imbriani 183.

Cus Catania: Cittadella Universitaria, via Santa Sofia 66.

Da Danilo Copy&Coffee: via Passo Gravina, 48.

Stazione di Servizio IP: via Lo Jacono 77 – S. A. li Battiati.

Erboristeria Bio Antologia: via Monsignor Ventimiglia, 7-9.

Farmacia Peluso: via Palmanova, 20.

