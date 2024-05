Notte di fuoco nell’Agrigentino: devastati camion, barche e celle frigo

Vigili del Fuoco

Le fiamme sono state spente dopo oltre 4 ore di intervento dei vigili del fuoco di Agrigento

Notte di fuoco in contrada Scavuzzo, lungo la strada che conduce alla miniera di sale di Realmonte (Agrigento). Ad essere devastati dalle fiamme sono stati un rimorchio adibito a cella frigorifero; un autocarro Iveco, con rimorchio, di proprietà di un 59enne; due barche in vetroresina, entrambe con carrello rimorchio; una autovettura Lancia Lybra e un’altra cella frigorifera in disuso. Le fiamme sono state spente dopo oltre 4 ore di intervento dei vigili del fuoco di Agrigento. Indagano i carabinieri.

