Operazione Locu, si stringe il cerchio sull’unico irreperibile

MAFIA CATANIA

Santo Tomaselli, invece, va ai domiciliari.

Manca ancora all’appello Domenico Querulo, il numero 2 del gruppo criminale del clan Cappello decapitato martedì nell’ambito dell’operazione “Locu”. Il nipote del boss ergastolano dei carateddi Orazio Privitera, ‘pilu russu’, è indagato per associazione mafiosa e droga. Nell’organigramma del clan sarebbe stato “sotto” solo a Rocco Ferrara, a cui l’ordinanza è stata recapitata in carcere. Ferrara infatti è stato arrestato a ottobre 2022 dopo la condanna per tentato omicidio nell’ambito della sparatoria dell’8 agosto 2020. In corso l’appello.