Pallamano: domani per la Serie A Gold maschile Albatro Siracusa ospite del Merano

Sport

In Serie A Silver l'Haenna fa visita al Campus Italia. Serie A Bronze: il Mascalucia riceve il blasonato Prato. Serie B: turno agevole per la capolista Alcamo, riflettori puntati su Aretusa-Girgenti

La vittoria contro il Conversano ha rilanciato le quotazioni dell’Albatro Siracusa che adesso vede più vicina la salvezza diretta nel campionato di Serie A Gold maschile senza passare dai play out. Il sette di Mateo Garralda domani (alle 19; arbitri Bassan e Bernardell) gioca sul campo del Merano seconda forza del torneo. Trasferta ostica che i siracusani affrontano con la consapevolezza che quando sono al completo possono giocare alla pari con chiunque e quindi gli altoatesini sono avvisati.

Il tecnico spagnolo Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

SERIE A SILVER. Ultimi due turni che definiranno la griglia dei play off promozione con l’Haenna di Mario Gulino già certo di un posto nella corsa al salto in A Gold che domani (alle 17,30; Nicolella e Pellegrino) e il 20 prossimo in casa col Romagna andrà a caccia di punti per partire nella maniera migliore nella griglia dei play off.

Enzo Arena e Luigi Savoca, inossidabili dirigenti dell’Orlando Haenna protagonista in Serie A Silver

A caccia di punti salvezza il Cus Palermo diAragona e Tornambè, ma domani (17,30; Falvo e Ganucci) sul campo del Romagna l’impegno non è certo dei più facili.

Il Team Mascalucia protagonista del campionato di Serie A Bronze

SERIE A BRONZE. Secondo turno casalingo per il Team Mascalucia di Massimo Randis impegnato domenica (alle 17,30 al PalaWagner; M. Manuele e Pollaci) per la poule promozione contro il blasonato Prato. Dopo il successo contro il San Vito Marano i mascalucesi con la spinta del loro caloroso pubblico sperano di centrare la 2ª vittoria. Per la poule retrocessione il Giovinetto Petrosino di Tommaso e Onofrio Fiorino, domani (alle 15,30; M. Manuele e Pollaci) riceve la visita del Gaeta.

Festa dell’Aretusa in occasione della vittoria contro la capolista Alcamo

SERIE B. Ha ripreso spedita la marcia della capolista Alcamo e domani per il sette di Benedetto Randes la possibilità di mantenere il vantaggio di due punti sul Girgenti e tre punti sull’Aretusa, andando a fare visita (alle 16; C. Nania e F. Nania) al fanalino Cus Palermo e aspettare di conoscere il risultato dello scontro diretto delle due avversarie.

Domenica (alle 16,30; Bozzanga e Bertino) è infatti in programma la sfida Aretusa-Girgenti con i lanciatissimi siracusani di Sergio Vilageliu che proveranno ad allungare la striscia positiva anche contro gli agrigentini di Lillo Gelo.

Il tecnico spagnolo Sergio Vilageliu (Aretusa)