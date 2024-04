Rimborsi non dovuti, la Corte dei Conti presenta il conto per ex amministratore di Sicilia Digitale

Il provvedimento

Canonico deve risarcire all'azienda 46 mila euro

I giudici della corte dei conti hanno condannato Carmine Canonico, rappresentante legale dal 2019 al 2021 di Sicilia Digitale, società partecipata della Regione Siciliana, che si occupa della gestione dell’infrastruttura informatica al servizio della pubblica amministrazione, a risarcire all’azienda 46 mila euro. Sarebbero, secondo i magistrati, i soldi che l’ex rappresentante legale, in pensione, si sarebbe liquidato per rimborsi e spese non dovuti durante l’incarico.

La procura contabile diretta da Pino Zingale gli ha contestato rimborsi per spostamenti mai effettuati o solo parzialmente effettuati. Rimborsi di vitto e alloggio in più rispetto a quanto previsti e rimborsi spesa non inerenti all’incarico.Come accertato dalla procura era lo stesso amministratore che approvava e liquidava i compensi per le proprie missioni senza controlli di conformità.

La sentenza