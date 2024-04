Uccisa a coltellate dal marito, cugino della vittima minaccia imputato in aula

Processo

Maria Amatuzzo fu uccisa il 24 dicembre 2022, a Marinella di Selinunte. Il marito Ernesto Favara deve rispondere del delitto

Momenti di tensione, in Corte d’assise, a Trapani, nel corso del processo per l’omicidio di Maria Amatuzzo, uccisa con 28 coltellate, il 24 dicembre 2022, a Marinella di Selinunte (Castelvetrano), che vede imputato il marito, Ernesto Favara. Un cugino della vittima, infatti, chiamato a testimoniare, appena ha visto Favara, lo ha aggredito verbalmente, minacciandolo. Dopo un pò di bagarre, il testimone è stato, poi, allontanato dall’aula. Nella stessa udienza sono stati ascoltati sette testimoni, tra cui le operatrici della comunità di Partanna (Tp) dove Amatuzzo, qualche anno fa, era stata collocata insieme alle figlie. Le testimoni hanno raccontato che già nel maggio del 2021 Favara si era recato presso la comunità e con una scusa aveva attirato la moglie, invitandola fare un giro in auto. Poi, si era fermato in un parcheggio, dove avrebbe tentato di strangolare la donna con una corda. Terrorizzata, Amatuzzo riuscì, comunque, a rifugiarsi nuovamente tra le mura della comunità, dove una delle operatrici la soccorse, chiamando il 118. Maria Amatuzzo, hanno detto le testimoni, era in stato di agitazione, con dei segni evidenti alla gola e alla bocca. Ed era sporca di sabbia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA