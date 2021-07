Presentata a Palermo la mostra laboratorio di Serretta - Rizzo, il progetto promosso dalla Regione Siciliana con la Soprintendenza del Mare, in collaborazione con Nadia Speciale/Barbera & Partners che ha visto la partecipazione della Soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni, dell'artista Tiziana Serretta, di Nadia Speciale e dello scultore Giacomo Rizzo, che ha realizzato il monolite "Egadi" in ricordo di Tusa.

Come tutti i progetti d’arte e cultura di Tiziana Serretta, che ha ottenuto diversi riconoscimenti anche internazionali, uno su tutti l'accreditamento all'ONU per i progetti di Agenda 2030, quest'ultimo dal titolo "Il Gusto dell'Arte" ha anche un'importante valenza sociale e solidale. Infatti il ricavato della vendita dei biscotti artigianali, creati rigorosamente a mano da Paolo Forti, sarà devoluto per l'implementamento con didascalie in braille per ipovedenti di uno degli itinerari nell’arcipelago delle Egadi.

"Un progetto - spiega la soprintendente del Mare,Valeria Li Vigni -che continua a diffondere l'idea di Mediterraneo, di tesori sommersi, tanto cara a Sebastiano e per la quale ha dedicato la sua vita e il suo impegno. Quindi un progetto che lo ricorda con i suoi musei sommersi".

"Il biscotto opera d'arte - aggiunge la Serretta - rappresenta quello che è la Sicilia nella simbologia, nella sua storia, nella mitologia infatti tra i simboli scelti per i biscotti ci solo l'elmo della vittoria, la fenice bizantina e la testa celtica della trinacria per rappresentare la Sicilia che risorge dalle dominazioni ed è sempre splendente. Un omaggio alla mia amata terra, con un'attenzione particolare al sociale, infatti il ricavato andrà per la realizzazione in braille delle didascalia di uno dei itinerari delle Egadi"

"Il monolite- continua Rizzo- e' un omaggio a Tusa, al suo amore per il mare che ho voluto riproporre nel monolite, realizzando il Nettuno in piena metamorfosi con la testa che diventa un rostro, come quelli che sono stati ritrovati nelle Egadi".

"Vogliamo lanciare il messaggio -aggiunge Nadia Speciale, di Barbera&Parteners- che l'arte è per tutti, ed in questo caso diventa celebrazione del Mediterraneo, dellla Sicilia, con il monolite di Rizzo e il biscotto d'arte che ci auguriamo piaccia a tutti, soprattutto ai giovani".

"L'idea di coniugare il buono al bello - conclude Sara Forti- è quello che ci ha affascinato di questo progetto e per questo questo abbiamo sposato l'iniziativa del biscotto d'arte, innovativo che ci permette di gustare l'arte anche nel quotidiano".

Sarà possibile ammirare il monolite e degustare i biscotti fino al 30 luglio dalle 9 alle 13. I biscotti si potranno acquistare nel punto vendita di Palermo Verde Chiaro, via Giuseppe Alessi, 40/42. Il progetto della mostra laboratorio solidale proseguirà anche in autunno prossimo, con un'iniziativa che sarà presentata all'Ortobotabico di Palermo.

