Morto bagnante in spiaggia per un malore

Un uomo è morto in spiaggia ad Altavilla Milicia nel palermitano. Il bagnante di 71 anni si trovava nella spiaggia libera non distante dal lido della Capannina. Sono stati i gestori del lido a chiamare il 118. Una volta arrivati i sanitari hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato riconsegnato alla famiglia. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto coordinate dalla Procura di Termini Imerese. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bagheria.

Proprio 24 ore prima sulla spiaggia di Isola delle Femmine si era verificato un altro episodio simile con un sessantenne morto dopo un bagno con il figlio.

