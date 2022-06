A poche ore dall’apertura delle urne per le amministrative, a Palermo è caos nei seggi elettorali. Secondo quanto risulta all’ANSA, decine di presidenti e scrutatori selezionati non si sono presentati nel primo pomeriggio per le operazioni preparatorie. Non solo. In

diverse sezioni non sono state consegnate le schede, elettorali che vanno firmate. Si parla di decine di migliaia di schede non

ancora arrivate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA