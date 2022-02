Ponte Corleone: dal 15 febbraio chiusura per accesso della corsia centrale

Martedì prossimo, 15 febbraio, sarà data esecuzione alla ordinanza con il materiale sbarramento della corsia laterale di viale Regione Siciliana, lato mare direzione Trapani, mediante apposizione di new jersey in cemento che inibiranno l’immissione nella corsia centrale poco prima del Ponte Corleone.

Lo dice il comune di Palermo. La chiusura, dettata da motivi di sicurezza e richiesta dal Servizio Infrastrutture, comporterà prevedibilmente un appesantimento della circolazione, specie di quella in uscita da via Villagrazia (lato mare) dalla quale, per immettersi nel viale Regione Siciliana, sarà necessario svoltare a sinistra sulla medesima laterale lato mare, percorrerne un lungo tratto in direzione CT per portarsi sul ponte Bonagia così da immettersi poi nel viale Regione direzione TP. Inoltre, molti cittadini, specie nelle ore mattutine di ingresso in città, usano percorrere la corsia laterale in direzione TP per evitare la centrale, ma da martedì non avranno più questa possibilità in quanto la laterale sarà «strada senza uscita». Il tratto da via Villagrazia allo sbarramento sarà strada senza uscita, con doppio senso di circolazione per permettere a residenti ed alle attività commerciali di accedervi, conclude il Comune.



