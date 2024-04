Stampava banconote, codici fiscali, patenti e carte di identità: arrestato falsario a Palermo

L'indagine

Btiz dei carabinieri a Ciaculli: recuperati 50 mila euro contraffatti

I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un uomo di 44 anni accusato di possesso clandestino di armi, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di denaro falso, nonché possesso e fabbricazione di documenti di identificazione contraffatti.

Il laboratorio a Ciaculli

A condurre le indagini stati i militari delle stazioni di Acqua dei Corsari e Brancaccio che, con il supporto di un’unità del nucleo cinofili hanno perquisito l’appartamento dell’indagato, nel quartiere Ciaculli, trovandolo in possesso di tre pistole a tamburo modificate, due delle quali senza matricola e di quasi 80 cartucce di diverso calibro. La perquisizione ha inoltre consentito la scoperta di una vera e propria stamperia clandestina allestita all’interno di un locale del 44enne, attrezzato con computer, sofisticate stampanti e matrici utili alla fabbricazione illecita non solo di denaro, ma anche di documenti di identità, patenti di guida e codici fiscali.Nel corso della ricerca sono stati recuperati e sequestrati oltre 50mila euro in banconote false di vario taglio nonché diversi documenti di identificazione contraffatti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

