Caso Scurati, Saviano: «Dove c… eravate quando hanno fermato la mia trasmissione?»

Video dalla rete

Dopo il caso legato al monologo di Antonio Scurati, prima previsto in scaletta della trasmissione «Che sarà» su Rai 3 e poi cancellato, il giornalista e scrittore Roberto Saviano ha ricordato, il caso che l’ha riguardato in prima persona. La sua trasmissione «Insider» è stata cancellata dai palinsesti Rai sebbene fosse già pronta e fosse stata annunciata ad inizio anno. «Dove c… eravate tutti quando a me succedeva questo?», si è chiesto Saviano a Propaganda, su La7, ospite di Diego Bianchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA