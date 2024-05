Papa Francesco: «Ho imparato da mio nonno quanto la guerra sia orribile»

Video dalla rete

Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i nonni, gli anziani e i nipoti che partecipano all’Incontro ‘La carezza e il sorriso’ promosso dalla Fondazione Età Grande. «Gli anziani usano gli occhiali – quasi tutti – ma vedono lontano. Come mai? Perché hanno vissuto tanti anni, e hanno tante cose da insegnare: ad esempio quanto è brutta la guerra. Io, tanto tempo fa, l’ho imparato proprio da mio nonno, che aveva vissuto la prima guerra mondiale e che con i suoi racconti mi ha fatto capire che la guerra è una cosa orribile, da non fare mai», ha detto il Pontefice che poi ha accennato una canzone che proprio suo nonno gli cantava: «Il generale Cadorna ha scritto alla regina, de vuoi veder Trieste te la mando in cartolina».

