Casellati,la legge elettorale dopo prima lettura del ddl riforme

agenzia

La sto studiano, Aspettiamo il testo definitivo del premierato

ROMA, 26 MAR – “La legge elettorale sarà resa nota dal governo dopo l’approvazione in prima lettura del ddl sul premierato elettivo. Lo ha detto la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati, al termine della seduta pomeridiana della Commissione Affari costituzionali del Senato, durante la quale l’indicazione della legge elettorale è stata chiesta sia dalle opposizioni che da Fi e Lega. “La sto studiando – fa sapere Casellati – tuttavia ricordo bene che in una delle precedenti sedute, proprio dagli esponenti dell’opposizione fu detto che della legge elettorale si discuterà una volta che emergerà con chiarezza la fisionomia del premierato. E mi sembra anche una indicazione logica, perché durante l’esame, la fisionomia del premierato potrebbe cambiare. Quindi quando avremo il testo definitivo, dopo la prima lettura, avremo la legge elettorale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA