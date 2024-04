agenzia

Ministro della Difesa, aggiornamenti costanti sul Medio Oriente

ROMA, 19 APR – “Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Con gli alleati e partner stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi ad un punto di non ritorno”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

