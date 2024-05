Europee, Cateno De Luca si sente male dopo un comizio: ricoverato in ospedale

Nel Messinese

Il leader di Sud chiama Nord aveva appena concluso un incontro elettorale a Itala

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato ricoverato al Policlinico di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore. De Luca era impegnato in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica messinese per presentare il progetto politico per le Europee.I medici hanno prescritto al politico alcuni giorni di riposo, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati.

La presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli replicando ai cronisti che davanti a Palazzo Chigi le chiedevano come stesse Cateno De Luca, ha comunque rassicurato tutti: «Si sta riprendendo».

«Sto seguendo con apprensione le notizie relative al malore accusato dall’onorevole Cateno De Luca durante un comizio. A Cateno auguro una pronta guarigione e di tornare prestissimo, con la consueta energia, all’Ars e tra le strade della Sicilia». Lo dice Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana.