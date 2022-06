A Scicli la sfida tra Caterina Riccotti e Mario Marino

Domenica Scicli avrà il suo nuovo sindaco. Nel primo turno hanno conquistato il diritto al ballottaggio Caterina Riccotti che ha conquistato il 22,71% dei voti e Mario Marino, che ha preso il 38,37% dei voti. Intanto, i risultati del primo turno hanno registrato le prime conseguenze con le dimissioni del segretario della locale segreteria del PD Omar Falla il quale, prendendo atto del flop del 12 giugno scorso, ha deciso di lasciare. «Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi – ha scritto Falla -, non sono riuscito nel mio intento iniziale e per il quale ero stato eletto all’unanimità degli iscritti, e di ciò mi rammarico. È evidente che il proposito di unità che ha mosso il mio agire è svanito, finanche aggravarsi nel corso di questi tre anni e mezzo, certamente e anche per mia colpa». Per il PD e per tutto il centro-sinistra, arrivato spaccato a queste elezioni, è ora che si apra una nuova fase.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA