Aci Catena, la storica elezione di Margherita Ferro: per la prima volta il paese ha una sindaca

Storico risultato ad Aci Catena che per la prima volta ha una sindaca. Margherita Ferro è stata infatti eletta con il 52% dei voti sbaragliando la concorrenza. Margherita Ferro è conosciuta e stimata in paese e su di lei si è compattata una coalizione piuttosto ampia con sette liste e con un sostegno bipartisan di pezzi di centro, centrodestra, centrosinistra. Margherita Ferro, 57 anni, è stata consigliere comunale alla fine degli anni ‘90, ma anche assessore provinciale, commissario alle Terme di Acireale e consigliera di parità per la Regione.

«Sono onorata di essere la prima sindaca di Aci Catena: la mia città ha compreso che il cambiamento avviene anche con la parità di genere» ha detto la Ferro, tra un hurrà e l'altro scandito dai supporter che hanno affollato il comitato di piano San Filippo. «Sono grata ai miei concittadini. Apriamo le porte con i comitati civici per un confronto diretto con i cittadini» ha detto la neo sindaca.

