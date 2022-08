Cateno De Luca "vede" il 41%: «Nel Centrodestra in tanti voteranno per me»

«L'obiettivo del 41%, che avevo preventivato qualche mese fa, è realizzabile: le nostre liste possono ottener il 35% e poi le candidature espresse dal centrodestra possono garantire un voto disgiunto che va oltre il 5%». Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca, a Catania per la presentazione delle liste del suo movimento "Sicilia Vera". Le liste del centrodestra - ha sostenuto - stanno "scoppiando" e credo non sia per loro ipotizzabile l’obiettivo del 40%.

Pubblicità

La scelta poi su Renato Schifani sta portando una grande area del centrodestra a votare per me. Il voto disgiunto porterà delle gradevoli sorprese per noi». Sul centrosinistra si è chiesto, ironicamente, «se ancora esiste». «La loro scelta di autodistruggersi - ha aggiunto - è confermata da questa scissione. Si sono fatti fuori da soli".



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA