ROMA, 12 APR - "Non voteremo la riforma della giustizia perché non è una riforma. L'azione di Bonafede era dannosa, quella della Cartabia inutile. Meglio così ma ancora non ci siamo". Lo scrive su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA