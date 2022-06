Elezioni, a Cefalù vince il candidato del centrosinistra: Tumminello eletto sindaco

Daniele Tumminello, candidato di una lista civica di centrosinistra, è il nuovo sindaco di Cefalù (Palermo). Tumminello, che ha 40 anni e insegna materie umanistiche in un liceo, ha vinto in larga misura rispetto agli altri due candidati: il medico Pippo Abbate e l’ex sottosegretario Simona Vicari, entrambi legati all’area di centrodestra. Simona Vicari è stata anche per due mandati sindaco della cittadina normanna fino al 2007.

Tumminello, esponente del Pd, ha puntato su una proposta politica improntata al rinnovamento ma nella continuità rispetto alla precedente amministrazione guidata da Rosario Lapunzina, che sarà il nuovo vicesindaco.



