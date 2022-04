Legalità: Casellati, rettitudine aziende non è negoziabile

ROMA, 07 APR - "L'onestà individuale e aziendale, la correttezza nella gestione dei bilanci e del personale, l'irreprensibilità nell'ottemperanza alle leggi dello Stato sono precetti innegoziabili che la nostra Costituzione racchiude e ci ricorda nell'articolo 54 e che incarnano la vera italianità, quella più autentica". Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio per la cerimonia di premiazione "Legalità e Profitto" che si sta tenendo nella Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva a Roma Casellati elogia il "premio inedito e innovativo che si prefigge di gratificare ed esaltare le tante esperienze imprenditoriali che, oltre all'eccellenza produttiva e al talento capace di conquistare i mercati, si caratterizzano per il rispetto dei principi etici e per l'attenzione alla più stretta osservanza delle regole, al punto da meritare "le stellette" del rating di legalità riconosciuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le aziende che oggi andrete a premiare rappresentano dunque un modello e un esempio da seguire per tutto il Paese; la più illuminata ed eloquente conferma al principio secondo cui "l'onestà paga sempre" e non soltanto sul piano morale, ma anche su quello professionale e imprenditoriale. Come Presidente del Senato della Repubblica sono particolarmente lieta che la nostra istituzione oggi ospiti e celebri queste aziende e questi imprenditori "alfieri dell'onestà e del saper fare italiano", ha concluso.

