M5s:Salvini,avere ministro Esteri senza partito non è il massimo

ROMA, 23 GIU - "Con una guerra in corso avere un ministro degli Esteri senza un partito non è il massimo della vita". Lo dice, riferendosi allo strappo di Di Maio con i 5 stelle, il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto a Rtl 102.5. "Io - aggiunge - non metto il becco in casa altrui, nè sono io a chiedere poltrone, ma dico che i problemi degli italiani non sono Conte e Di Maio", ma il caro bollette, la siccità. "Spero che i 5 stelle non occupino le pagine dei giornali per i prossimi 15 giorni e che invece delle piccole beghe si torni a parlare della vita reale".

