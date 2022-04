Pd, sostenere salari con sgravi fiscali o contributivi

ROMA, 14 APR - "L'inflazione sta avendo un impatto molto più forte sulle famiglie più povere, che in proporzione spendono di più per l'energia e i generi di prima necessità". A dirlo è il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, intervistato da Radio Immagina sottolineando che le misure messe in campo finora "scadono a fine giugno" e vanno prorogate ma serve "un intervento più ampio. La priorità è mettere soldi nelle tasche dei lavoratori. E' necessario un intervento sotto forma di sgravio fiscale o contributivo che sostenga il potere di acquisto di salari e stipendi, una misura che può essere estesa anche al lavoro autonomo".

