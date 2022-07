Primarie del Centrosinistra, stravince Caterina Chinnici ma è un voto "annacquato" dalla crisi di governo

Le primarie del campo progressista hanno decretato che sarà Caterina Chinnici, che ha ottenuto 13.519 voti, la candidata alla presidenza della Regione dell’area che include il Pd il M5s, i Centopassi e partiti e movimenti di centrosinistra. Il deputato regionale Claudio Fava (Centopassi) ha ottenuto 6.977 preferenze mentre la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia del M5s ha preso 10.068 voti arrivando seconda. I voti si riferiscono solo alle preferenze espresse online.

Pubblicità

I voti nei gazebo sono circa 1400 quindi non influirebbero sul risultato. Gli iscritti per votare erano 43020 di questi il 6% votava nei 32 gazebo sparsi nei comuni e nei capoluoghi. Hanno votato online 30.640 persone, il 77%.

Chinnici quindi sfiderà il candidato del centrodestra se i partiti di questa coalizione troveranno la quadra per un candidato unico considerate le discussioni in corso tra Fi, Udc, Lega, Mpa, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia sulla ricandidatura del governatore Nello Musumeci su cui spinge Fdi mentre gli altri sono contrari.

Il campo progressista però deve fare i conti con quella che appare ormai un’insanabile spaccatura a livello nazionale tra Pd e M5s e bisognerà vedere se da qui alle elezioni regionali, la cui data non è stata ancora fissata, non ci saranno nuovi colpi di scena con la frantumazione del fronte che finora in Sicilia è sembrato coeso sulla scelta di un candidato unico per contrastare il centrodestra.

Chinnici, 67 anni, eurodeputata del Pd, è figlia del consigliere istruttore di Palermo Rocco Chinnici assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983. Eï stata il più giovane magistrato a essere nominato capo di un ufficio giudiziario. E' stata procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e, successivamente, presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Nel 2009 è stata assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sotto la presidenza di Raffaele Lombardo. Dal luglio 2012 ha ricoperto lïincarico di capo del dipartimento per la Giustizia minorile al ministero della Giustizia. Eletta nel 2014 nel parlamento europeo è stata rieletta nel 2019 e nominata vice presidente della commissione CONT (Controllo dei Bilanci), membro della commissione LIBE (Libertà civili, giustizia e affari interni) e membro del gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG).

«E' stato una grande momento di partecipazione. Vince Caterina Chinnici e vince il Pd. Ringrazio gli altri candidati, Barbara Floridia e Claudia Fava. Ringrazio dirigenti e simpatizzanti che non hanno risparmiato energie e passione. Da oggi parte la sfida al centrodestra. Subito al lavoro per costruire le liste» ha commentato a caldo il segretario regionale dei Democratici, Anthony Barbagallo.

«Sono state tre settimane intensissime di incontri e dialoghi con i cittadini, i lavoratori, gli esponenti delle categorie produttive e del terzo settore, i pubblici amministratori, i giovani. Sono state belle giornate di ascolto e di scambio con al centro le idee, giornate dedicate al futuro della Sicilia che vogliamo progettare e realizzare. Ringrazio tutte le persone che, offrendo il proprio punto di vista ed esercitando il voto, sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione del quale va dato merito al PD e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio. Particolarmente ricchi di spunti i confronti tematici con i miei due compagni di avventura Barbara Floridia e Claudio Fava, svolti in un clima di grande serenità, sempre e soltanto sui contenuti. Rinnovo il mio ringraziamento al segretario nazionale Enrico Letta, al segretario regionale Anthony Barbagallo, alla direzione, ai circoli, ai militanti e a tutta la comunità del PD per aver proposto e sostenuto la mia candidatura, e ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno scelto di votarmi, dandomi una consegna di fiducia di cui sento forte la responsabilità e che spero di potere mettere a frutto attraverso il mio lavoro per la Sicilia, la terra che amo, e per le persone, tutte, con lo spirito di servizio alla collettività che ha sempre caratterizzato il mio impegno» ha invece dichiarato Caterina Chinnici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA