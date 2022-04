Regionali, la tentazione di Nello Musumeci: dimissioni e elezioni entro il mese di giugno

Sul tavolo del dipartimento regionale delle Autonomie locali, ufficialmente da un paio di giorni, c’è un dossier delicatissimo. Che, su esplicita richiesta di Palazzo d’Orléans, dovrebbe restare restare riservato. Nome in codice: “Election Day”. Ovvero, studiare la fattibilità del voto anticipato per le Regionali. In contemporanea (opzione molto più complicata) o in una data prossima alle Amministrative del 12 giugno. Con un’ipotesi già accreditata: il 26 giugno.

Pubblicità

L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE IN EDICOLA DEL 15 APRILE OPPURE ACQUISTA QUI LA TUA COPIA DIGITALE

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA