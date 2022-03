Salvini intima ai suoi: «Entro 8 aprile deve esserci il nome del candidato sindaco di Palermo»

Tre ore di riunione su Zoom con la classe dirigente siciliana, alla fine, apprende l’ANSA, il mandato di Matteo Salvini ai suoi è netto: chiudere sulle candidature questo weekend. "Quando verrò a Palermo (l'8 aprile) deve esserci il nome del candidato a sindaco di Palermo", ha detto il leader del partito.Spetta al segretario siciliano Nino Minardo il giro di consultazione con gli alleati.La Lega punta a piazzare un proprio uomo alla presidenza della Regione, in alternativa rivendica il candidato sindaco a Palermo o al limite un ticket con Forza Italia. Via libera a Messina per gli alleati: Nino Germanà ha ritirato la sua candidatura.

Tra le altre cose, è stato fatto il punto anche su alcuni temi cruciali come quello dell’emergenza rifiuti che da troppo tempo è irrisolto. Si è discusso anche di acqua pubblica a cui famiglie e imprese non hanno ancora accesso, di come investire efficacemente i fondi europei e nazionali, delle difficoltà del comune di Catania dopo le vicende che hanno coinvolto il sindaco, dell’impegno della Lega a risolvere i problemi della città di Palermo a partire dallo scandalo del cimitero dei Rotoli. In vista delle prossime elezioni amministrative - sia comunali che regionali - il partito ha nominato nuovi coordinatori provinciali. A Catania il nuovo responsabile è Fabio Cantarella, a Palermo Francesco di Giorgio, a Messina Daniela Bruno, a Trapani Francesco Cannia, a Caltanissetta Michele Vecchio e ad Agrigento Annalisa Tardino. E’ quanto si legge in una nota del partito.

