Ucraina: Meloni, se cade non vince la Russia ma la Cina

CUNEO, 20 MAG - "Gli ucraini sono stati attaccati e hanno il diritto di difendersi. L'Ucraina è la punta dell'iceberg di un conflitto che vuole rivedere gli equilibri globali. Se cade l'Ucraina non vince la Russia di Putin, ma la Cina: e io cinese non ci voglio morire". Così Giorgia Meloni, oggi a Cuneo per un tour di campagna elettorale in vista del voto del 12 giugno. Sul tema dei profughi in generale, in fuga da paesi interessati da guerre, "non ci raccontate cretinate - ha detto - : sono donne e bambini, perché gli uomini combattono. E le nostre quote, in Italia, sono coperte da persone che c'entrano nulla con la guerra e vanno rimpatriate, subito".

