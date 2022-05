Ucraina: Salvini, chiedere la pace a partire da Mosca

MONZA, 23 MAG - "Sul tema della pace, e non della guerra, dovremo essere tutti d'accordo. E per chiedere la pace devi fermare quelli che combattono. A partire dai russi perché l'aggressione è partita da Mosca, a loro devi chiedere di fermare l'aggressione": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Lissone, in Brianza. Il segretario del Carroccio è ritornato anche sulle polemiche dopo lo scambio di battute con la ministra Mariastella Gelmini sul ruolo di Forza Italia: "Non entro nel merito di vicende interne ad altri partiti - ha ribadito Salvini - per stima e affetto di Berlusconi. Prima di criticarlo bisognerebbe contare fino a 10".

