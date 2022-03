Ucraina: sindaco fa togliere bandiere pace davanti a scuola

TORINO, 18 MAR - Disegni con il simbolo della pace e dei bambini che si prendono per mano. Sono i 'lavoretti' dagli alunni della primaria Giacomo Berruto di Baldissero, poco più di 3.500 abitanti sulla collina di Torino, dopo che il sindaco Piero Cordero ha chiesto la rimozione delle bandiere arcobaleno che gli stessi alunni avevano esposto fuori dai cancelli. "Ho chiesto il rispetto della legge che prevede che si possano esporre solo tre bandiere: regionale, nazionale ed europea. Altre non sono consentite, perché la bandiera è un simbolo politico", sostiene il primo cittadino scatenando lo sconcerto, e polemiche, tra i genitori e i docenti della scuola, che ieri ha accolto la prima bambina ucraina in fuga dalla guerra. "Abbiamo tolto le bandiere della pace perché adesso vogliamo la guerra? Quindi viene la guerra anche qua?", sono state le domande di alcuni bambini quando non hanno più visto le bandiere. "Le abbiamo tolte perché non volevamo contrapposizioni - spiega all'ANSA la dirigente, Cristina Brovedani -, esponendo al posto delle bandiere le creazioni dei bambini".

