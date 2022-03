Zingaretti, no dei 5s alle spese militari non pesa sull'alleanza

FIRENZE, 25 MAR - Il mancato sostegno del M5s all'aumento delle spese militari dell'Italia potrà avere conseguenze sulle maggioranze M5s-Pd nelle Regioni e al governo? "No, questo mi sentirei assolutamente di escluderlo". Così ha risposto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, parlando coi cronisti a margine dell'assemblea di Ali a Firenze. "Mi auguro che alla fine si trovi un compromesso - ha proseguito - Francamente non credo che questo possa portare ad un logoramento, in un tempo come questo, sulla stabilità di livelli di governo e di alleanze".

