Papa su fabbriche armi, terribile guadagnare con la morte

"La guerra è sempre una sconfitta, preghiamo per la pace"

CITTÀ DEL VATICANO, 01 MAG – “Non dimentichiamo di pregare per la pace. Preghiamo per i popoli che sono vittime della guerra. La guerra sempre è una sconfitta, sempre”. Lo ha detto il Papa all’udienza generale. “Pensiamo alla martoriata Ucraina, che soffre tanto, pensiamo agli abitanti della Palestina e di Israele che sono in guerra. Pensiamo ai Rohingya, al Myanmar e chiediamo la pace. Chiediamo la vera pace per questi popoli e per tutto il mondo”, ha sottolineato Papa Francesco. “Purtroppo oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi. Terribile, guadagnare con la morte. Chiediamo la pace, che vada avanti la pace”, ha concluso.

